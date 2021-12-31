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Гинцбург назвал допустимое для привитых число бокалов шампанского в новогоднюю ночь

Иван Линдеманн
04:53 31.12.2021
Директор Центра имени Гамалеи предупредил, что злоупотреблять алкоголем не надо - это угнетает работу иммунных клеток и сужает сосуды.
Гинцбург назвал допустимое для привитых число бокалов шампанского в новогоднюю ночь
© Фото: pixabay
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Россиянам, которые недавно сделали прививку от коронавируса, необязательно полностью отказываться от алкоголя в новогоднюю ночь. Об этом сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Он рассказал, что можно выпить немного шампанского.

«Один-два бокала антителам не помешают», - приводит его слова ТАСС.

Но злоупотреблять не надо - это угнетает работу иммунных клеток и сужает сосуды.

«В целом алкоголь ослабляет иммунитет и впоследствии повышает подверженность заражению коронавирусом», - резюмировал Гинцбург.

Ранее специалисты Гарвардской медицинской школы и Бостонской детской больницы пришли к выводу, что препарат дисульфирам, который используется для лечения алкогольной зависимости, является также эффективным лекарством от коронавируса.

Накануне глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил, что штаммы «дельта» и «омикрон» могут стать причиной вала новых случаев инфицирования COVID-19. Он также спрогнозировал рост количества госпитализаций пациентов и смертности.

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