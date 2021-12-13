Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Лекарство от алкоголизма оказалось эффективно при лечении COVID-19

Майя Мусиенко
03:24 13.12.2021
Исследования показали, что у пациентов, принимающих препарат, заболеваемость коронавирусной инфекцией снизилась на 34%.
Лекарство от алкоголизма оказалось эффективно при лечении COVID-19
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press
Читайте нас на:

Препарат дисульфирам, который используется для лечения алкогольной зависимости, является также эффективным лекарством от коронавируса. К такому выводу по результатам исследования пришли специалисты Гарвардской медицинской школы и Бостонской детской больницы.

Работу было решено начать после многообещающих наблюдений за действием дисульфирама в биохимических и клеточных скринингах, а также экспериментов на мышах, пишут «Известия».

Для эксперимента использовались данные 944 тысяч пациентов, которые сделали минимум один тест на SARS-CoV-2 в период с февраля 2020 года по февраль 2021 года. 2233 человека из этого списка принимали дисульфирам от алкоголизма. В результате показатель заболеваемости в этой группе был на 34% ниже, чем у тех, кто не пил препарат. Кроме того, ни один из тех, кто лечился дисульфирамом от алкоголизма и болел COVID-19, не умер.

Сообщается, что первыми о возможной эффективности лекарства при коронавирусе заговорили российские ученые. Статья с подобными выводами под авторством группы химиков из НИУ ВШЭ и Института органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН была опубликована в июльском номере журнала Mendeleev Communications.

Ранее сообщалось, что биологи из Лондонского университета королевы Марии пришли к выводу, что люди, страдающие от аллергии, астмы и экземы, имеют до 40 % меньший риск заразиться коронавирусной инфекцией.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
04:00 Армия
Видео
Военные медики ЗВО передали более 200 баллонов с кислородом для больных COVID-19 в Орловской области
02:16 В стране и мире
В МИД РФ заявили, что Россия не видит прогресса в отношениях с США
00:51 В стране и мире
Лавров обсудил с главой МИД ЮАР оказание помощи в борьбе с COVID-19
01:11 В стране и мире
Володин сообщил о снятии проекта о QR-кодах на транспорте с рассмотрения
20:53 В стране и мире
Видео
Магистраль, связавшая поколения: как новое строительство БАМа меняет Сибирь и Дальний Восток
Популярное
Диетолог назвала популярный продукт, который старит кожу
Песков заявил об угрозах США финансово изолировать РФ в случае вторжения на Украину
Мощный торнадо в Кентукки мог унести жизни около 100 человек
Байден заявил, что планов отправлять войска США на Украину никогда не было
Есть огромная «Семья»: в Париже нашли тайную коммуну на три тысячи человек
Центр Гамалеи собрал конструкцию вакцины против омикрон-штамма
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.