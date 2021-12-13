Лекарство от алкоголизма оказалось эффективно при лечении COVID-19

Препарат дисульфирам, который используется для лечения алкогольной зависимости, является также эффективным лекарством от коронавируса. К такому выводу по результатам исследования пришли специалисты Гарвардской медицинской школы и Бостонской детской больницы.

Работу было решено начать после многообещающих наблюдений за действием дисульфирама в биохимических и клеточных скринингах, а также экспериментов на мышах, пишут «Известия».

Для эксперимента использовались данные 944 тысяч пациентов, которые сделали минимум один тест на SARS-CoV-2 в период с февраля 2020 года по февраль 2021 года. 2233 человека из этого списка принимали дисульфирам от алкоголизма. В результате показатель заболеваемости в этой группе был на 34% ниже, чем у тех, кто не пил препарат. Кроме того, ни один из тех, кто лечился дисульфирамом от алкоголизма и болел COVID-19, не умер.

Сообщается, что первыми о возможной эффективности лекарства при коронавирусе заговорили российские ученые. Статья с подобными выводами под авторством группы химиков из НИУ ВШЭ и Института органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН была опубликована в июльском номере журнала Mendeleev Communications.

Ранее сообщалось, что биологи из Лондонского университета королевы Марии пришли к выводу, что люди, страдающие от аллергии, астмы и экземы, имеют до 40 % меньший риск заразиться коронавирусной инфекцией.