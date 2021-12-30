ВОЗ ждет «цунами» новых случаев коронавируса

Штаммы коронавируса «дельта» и «омикрон» могут стать причиной вала новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом предупредил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Он также прогнозирует рост количества госпитализаций пациентов и смертности. Соответствующее заявление представитель ВОЗ сделал в ходе брифинга.

По словам Гебрейесуса, особую озабоченность вызывает более высокая способность «омикрона» заражать.

«Это может привести к цунами случаев, что может значительно усилить давление на системы здравоохранения по всему миру», - цитирует ТАСС главу ВОЗ.

По его мнению, чтобы остановить коронавирус, необходимо устранить неравенства в области здравоохранения, в частности, обеспечить бедные страны препаратами для вакцинации, доведя к середине 2022 года долю привитых в каждой стране до 70% населения.

Штамм COVID-19 «омикрон» был выявлен в ЮАР. В декабре там резко возросло число заболевших. Согласно выводам специалистов российско-африканской миссии по изучению мутировавшего вируса, время удвоения количества инфицированных составляет 3.18-3.61 дня.