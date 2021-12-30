Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

ВОЗ ждет «цунами» новых случаев коронавируса

Светлана Иванова
11:18 30.12.2021
Особую озабоченность организации вызывает более высокая способность «омикрона» заражать. Согласно данным российских специалистов, число инфицированных «омикроном» людей увеличивается за 3.18-3.61 дня.
ВОЗ ждет «цунами» новых случаев коронавируса
© Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Штаммы коронавируса «дельта» и «омикрон» могут стать причиной вала новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом предупредил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Он также прогнозирует рост количества госпитализаций пациентов и смертности. Соответствующее заявление представитель ВОЗ сделал в ходе брифинга.

По словам Гебрейесуса, особую озабоченность вызывает более высокая способность «омикрона» заражать.

«Это может привести к цунами случаев, что может значительно усилить давление на системы здравоохранения по всему миру», - цитирует ТАСС главу ВОЗ.

По его мнению, чтобы остановить коронавирус, необходимо устранить неравенства в области здравоохранения, в частности, обеспечить бедные страны препаратами для вакцинации, доведя к середине 2022 года долю привитых в каждой стране до 70% населения.

Штамм COVID-19 «омикрон» был выявлен в ЮАР. В декабре там резко возросло число заболевших. Согласно выводам специалистов российско-африканской миссии по изучению мутировавшего вируса, время удвоения количества инфицированных составляет 3.18-3.61 дня.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:54 Спорт
Тренер молодежной сборной РФ по хоккею назвал отмену МЧМ разочарованием
08:58 В стране и мире
В России предложили ввести налоговый вычет при покупке автомобиля
08:14 В стране и мире
Видео
В Гидрометцентре рассказали о погоде на новогодней неделе в России
07:08 В стране и мире
Заранее купил нож: в СК РФ раскрыли новые детали трагедии в Канске
02:04 В стране и мире
МВД обновило требования к допустимому в России оружию самообороны
Популярное
Директор певицы Хлебниковой ответил на сообщения о ее выписке из больницы
Диетолог рассказала, чем опасно закусывать алкоголь
Бывший переводчик американских военных раскрыл подробности задержания Саддама Хусейна
Врач перечислила самые вредные продукты на новогоднем столе
Мясников объяснил опасность обезболивающих при похмелье
Видео
Шойгу исполнил мечту мальчика из Владимирской области полетать на военном вертолете
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.