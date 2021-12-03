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«Он страдал, ему было больно»: очевидец рассказал о стрельбе в центре Москвы

Иван Линдеманн
14:17 03.12.2021
Ранее сообщалось, что между водителями транспортных средств произошел конфликт, в результате которого один мужчина выстрелил в другого, как предполагается, из травматического оружия.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Очевидец Адам Диаб рассказал телеканалу «Звезда» о конфликте со стрельбой в центре Москвы. Он заявил, что из-за уборки в ресторане, в котором он работает, не слышал выстрелов.

«Мы были уверены, что это авария. Оказалось, это стрельба», - сказал он.

Также Адам Диаб рассказал, в каком состоянии был пострадавший.

«Мы подошли к окну, увидели, что человек в крови, у него руки все были в крови. Он страдал. Ему было больно», - добавил очевидец.

Ранее сообщалось, что между водителями транспортных средств произошел конфликт, в результате которого один мужчина выстрелил в другого, как предполагается, из травматического оружия. Злоумышленник был задержан на месте происшествия, пострадавшему в ходе стрельбы мужчине оказывается медицинская помощь.

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