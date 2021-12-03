В центре Москвы неизвестный открыл стрельбу
Полицейские разыскивают автомобиль Cadillac, был объявлен план «Перехват».
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В центре Москвы произошла стрельба, передает РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
Как сообщается, в настоящий момент полицейские разыскивают автомобиль Cadillac, был объявлен план «Перехват».
«После стрельбы в центре города объявлен план "Перехват", разыскивают автомобиль Cadillac Escalade», - говорится в сообщении.
Как уточняется, стрельба произошла на 2-й Брестской улице в центре столицы.