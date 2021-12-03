В стране и мире Устроившего стрельбу в центре Москвы задержали Анна Назайкина В результате происшествия один человек пострадал, ему была оказана медпомощь. © Фото: Алексей Сухоруков, РИА Новости Читайте нас на: Мужчину, устроившего стрельбу в центре Москвы, удалось задержать. Об этом ТАСС сообщили в столичной полиции. «Оперативно прибывшие сотрудники полиции установили, что между водителями транспортных средств произошел конфликт, в результате которого один мужчина выстрелил, предположительно из травматического оружия, в другого», - рассказал начальник пресс-службы московской полиции Владимир Васенин. Он добавил, что злоумышленника задержали на месте происшествия, пострадавшему в ходе стрельбы оказали медпомощь. Ранее стало известно, что в центре города произошла стрельба. Полицейские разыскивали автомобиль Cadillac, был объявлен план «Перехват». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика