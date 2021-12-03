Устроившего стрельбу в центре Москвы задержали
В результате происшествия один человек пострадал, ему была оказана медпомощь.
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Мужчину, устроившего стрельбу в центре Москвы, удалось задержать. Об этом ТАСС сообщили в столичной полиции.
«Оперативно прибывшие сотрудники полиции установили, что между водителями транспортных средств произошел конфликт, в результате которого один мужчина выстрелил, предположительно из травматического оружия, в другого», - рассказал начальник пресс-службы московской полиции Владимир Васенин.
Он добавил, что злоумышленника задержали на месте происшествия, пострадавшему в ходе стрельбы оказали медпомощь.
Ранее стало известно, что в центре города произошла стрельба. Полицейские разыскивали автомобиль Cadillac, был объявлен план «Перехват».