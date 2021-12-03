В России почтили память павших защитников в День неизвестного солдата

В Москве в День неизвестного солдата у кремлевской стены возложили цветы в память о всех тех, кто погиб, защищая Отечество.

Перед минутой молчания у Вечного огня зачитали имена павших, чьи судьбы удалось восстановить благодаря активистам поискового движения.

Церемонии на братских захоронениях и мемориалах проходят сегодня по всей России. Память неизвестных солдат почтили на Федеральном военном мемориале в Мытищах.

Этот день начали отмечать с 2014 года. Дата 3 декабря выбрана в связи с тем, что именно в этот день в 1966 году в Александровский сад под стеной Кремля перенесли из братской могилы останки неизвестного солдата, погибшего при обороне столицы.

Ранее сообщалось о раскрытии Министерством обороны уникальных документов про оборону Москвы зимой 1941/42 года.