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В России почтили память павших защитников в День неизвестного солдата

Тимур Шерзад
13:27 03.12.2021
Этот день начали отмечать с 2014 года. Именно 3 декабря 1966-го в Александровский сад перенесли из братской могилы останки неизвестного солдата, погибшего при обороне столицы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Москве в День неизвестного солдата у кремлевской стены возложили цветы в память о всех тех, кто погиб, защищая Отечество.

Перед минутой молчания у Вечного огня зачитали имена павших, чьи судьбы удалось восстановить благодаря активистам поискового движения.

Церемонии на братских захоронениях и мемориалах проходят сегодня по всей России. Память неизвестных солдат почтили на Федеральном военном мемориале в Мытищах.

Этот день начали отмечать с 2014 года. Дата 3 декабря выбрана в связи с тем, что именно в этот день в 1966 году в Александровский сад под стеной Кремля перенесли из братской могилы останки неизвестного солдата, погибшего при обороне столицы.

Ранее сообщалось о раскрытии Министерством обороны уникальных документов про оборону Москвы зимой 1941/42 года. 

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