Армия Великий поворот: Минобороны рассекретило уникальные архивы об обороне Москвы Публикация из фондов Центрального архива Минобороны России рассекреченных документов направлена на охрану и защиту исторической правды, на противодействие фальсификациям истории. © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: Министерство России в преддверии 80-летия начала контрнаступления под Москвой на основе уникальных исторических материалов из фондов Центрального архива МО РФ запускает мультимедийный историко-познавательный раздел «Великий поворот под Москвой. Бессмертному подвигу защитников столицы посвящается». Этот проект о стойкости и массовом героизме бойцов и командиров, которые в ноябре-декабре 1941 года на правом крыле Западного фронта, постоянно поднимаясь в контратаки, не позволили немецко-фашистским оккупантам обойти столицу с севера и обеспечили условия для успешного контрнаступления, а также - напряженной работе командования Красной Армии и руководства страны по защите столицы нашей Родины и подготовке мощнейшего контрудара. В разделе впервые публикуются уникальные архивные материалы времен Великой Отечественной войны, ранее доступные только специалистам. Среди них - оперативная карта Генштаба Красной Армии с замыслом контрнаступления и пояснительная записка генерала армии Георгия Жукова Иосифу Сталину; журналы боевых действий, оперативные сводки, приказы 1-й ударной и 20-й армий; наградные материалы на участников тех боев; руководящие документы военно-инженерного управления о подготовке подступов к Москве к обороне. В разделе также впервые представлены рассекреченные документы, раскрывающие детали плана командования Западного фронта по созданию инженерных укреплений и препятствий для недопущения охвата противником столицы с севера, в том числе созданию искусственной водной преграды в Дмитровском районе, инженерного оборудования подмосковных населенных пунктов и строительства заграждений. Широкой аудитории также представлены переводные материалы немецкого командования с планами по окружению и захвату Москвы. © МО РФ В ноябре 1941 года на северных и северо-западных подступах к Москве создалась тяжелейшая обстановка: немецко-фашистские войска с целью охватить город с севера и взять его в кольцо, вплотную подошли к столице. Значительная часть опубликованных в разделе документов, посвящена именно 1-й ударной и 20-й армиям, которые в условиях тяжелейших оборонительных боев формировались, как стратегический резерв Верховного Главнокомандования. В конце ноября они были введены в бой на самом угрожаемом направлении, против наиболее мощных соединений противника, что привело к изменению обстановки в пользу советских войск. О том, каким образом в наступлении предполагалось задействовать эти армии, уже в ноябре народному комиссару обороны Иосифу Сталину докладывал командующий Западным фронтом генерал армии Георгий Жуков, о чем свидетельствует опубликованная в разделе объяснительная записка от 30 ноября 1941 года к плану контрнаступления. © МО РФ Документ свидетельствует, что направление, на котором должны были наступать 1-я ударная и 20-я армии, являлось первостепенным. Так, в записке Жукова говорится, что около 75% всей авиации фронта должно было быть направлено именно сюда: «Главная группировка авиации (3/4) будет направлена на взаимодействие с правой ударной группировкой (правое крыло Западного фронта - прим. ред.) и остальная часть с левой», - говорится в записке. Кроме того, в общем контрнаступлении остальным войскам были поставлены задачи отвлекающего характера. «Дабы сковать силы противника на остальном фронте и лишить его возможности переброски войск 5-я, 33-я, 43-я (центральная часть фронта - прим. ред), 49-я и 50-я (левое крыло - прим. ред) армии 4-5 декабря переходят в наступление с ограниченными задачами», - продолжал в своих пояснениях командующий войсками Западного фронта. Наглядно замысел Московской наступательной операции изображен на опубликованной в разделе оперативной карте Генерального штаба Красной Армии, со схематично нанесенным планом контрнаступления войск фронта. © МО РФ Здесь отчетливо видно, что советское командование, прежде всего, планировало разгромить немецкие группировки на севере (Клинско-Солнечногорская наступательная операция) и на юге от Москвы (Тульская наступательная операция), тем самым ликвидировав угрозу окружения города. При этом густота нанесенных на карте основных ударов свидетельствует о значительном приоритете операции, проводимой на правом крыле фронта, где были сосредоточены 1-я ударная и 20-я армии. По замыслу эти армии до особого распоряжения должны были находиться в резерве Верховного Главнокомандования, и лишь в критический момент им предстояло вступить в бой. Более того, в Подмосковье формировались стрелковые бригады, которые предназначались для создания резерва в глубине страны. «Начальнику Главного Управления формирования и Укомплектования войск Красной Армии: отдельные стрелковые бригады, формируемые в Московском, Орловском и Харьковском военных округах, после их укомплектования личным составом, отвести и дислоцировать в Уральском, Приволжском, Сибирском и Средне-Азиатском военных округах», - говорится в приказе народного комиссара обороны СССР №00105 от 14 октября 1941 года. Напряженная работа по защите Москвы велась всеми возможными силами и средствами, принимались все возможные меры. Так, одной из серьезных причин провала немецкого наступления на севере от Москвы стало создание советскими инженерами искусственной водной преграды в долинах рек Яхромы и Сестры. Подробности этой уникальной инженерно-технической операции раскрывает впервые представленный широкой аудитории рассекреченный план командования Западного фронта по ее проведению. © МО РФ В этом сложном и масштабном мероприятии были задействованы инженеры управления военно-полевого строительства (УПВС) фронта во взаимодействии со специалистами канала Москва-Волга. Кроме создания водной преграды, подрыва мостовых переходов этим тщательно составленным планом также предусматривалось «во избежание использования противником замерзших водохранилищ в качестве посадочных площадок вморозить в лед колья». «Все подготовительные работы закончить 22.11.41г. и план представить в Генштаб и командующему Западным фронтом», - гласит опубликованная в разделе шифровка от 21 ноября 1941 года начальнику Главного военно-инженерного управления Красной Армии (ГВИУ КА). Детально о строительстве оборонительных сооружений в населенных пунктах на подступах к столице рассказывается в статье «Год разгрома немцев под Москвой», носившей гриф секретности и лишь с недавнего времени доступной для изучения широкому кругу пользователей. В ней автор обстоятельно описывает подготовку окружающих столицу населенных пунктов к обороне, ход боевых действий, как на дальних подступах, так и вблизи столицы, раскрывает роль построенной обороны. «Все эта многополосная, глубокоэшелонированная система обороны столицы получила название "Московская зона обороны", которая по замыслу ВГК тов. Сталина превращалась в плацдарм для сосредоточения и развертывания подтянутых из глубокого тыла резервов для того, чтобы отстоять советскую столицу, измотать и обескровить гитлеровскую армию и нанести ей сокрушительный удар», - пишет автор. При описании боев здесь упоминается и критическая ситуация на севере и северо-западе от столицы. «В конце ноября месяца на правом крыле Западного фронта (…) противник вплотную подошел в районе Хлебниково к внешнему поясу обороны г. Москвы. В Москве была слышна артиллерийская канонада. Но к этому времени уже производилось сосредоточение резервов ВГК из глубокого тыла», - говорится в рассекреченном документе. Как отмечает автор, благодаря заранее выстроенной оборонительной системе удалось выиграть время для того, чтобы подготовить резервы и впоследствии с их помощью нанести решительный удар по немецко-фашистским войскам, в частности в районе к северу от Москвы. Первая ударная армия была сформирована в середине ноября из состава 19-й армии. «Всему начальствующему (высшему, старшему, среднему и младшему) составу 1-й ударной армии с 15 ноября сего года установить полуторный, а бойцам двойной оклад содержания, как это установлено для гвардейских дивизий», - говорится в приказе Ставки Верховного Главнокомандования от 23 ноября 1941 года №00112. Ее командующим был назначен генерал-лейтенант Василий Кузнецов. «Войска армии продолжают сосредоточение в назначенные для них районы и частью сил заняли оборонительный рубеж Ново-Никольское - Пчелка», - сказано в первом боевом приказе от армейского штаба. Уже через неполных шесть дней после сформирования, соединения 1-й ударной сходу вступали в бой. Об этом свидетельствует опубликованный в разделе боевой приказ №4 от 29 ноября 1941 года. Согласно следующему документу раздела - оперативным сводкам 1-й ударной армии, - активные действия частей и соединений армии, частые контратаки настолько измотали противника, что уже 1 декабря на отдельных участках он стал переходить к обороне. «Ночной разведкой установлено - подвоз строительных материалов и производство оборонительных работ», - написано в журнале боевых действий. Там же подробно описана обстановка под Москвой на всех направлениях. Согласно документу, особо ожесточенные бои велись на правом крыле фронта, где в ноябре гитлеровцев сдерживали 30-я и 16-я армии, которые затем были усилены 1-й ударной и 20-й армиями. За 1 декабря в журнале уже обозначаются разграничительные линии между ними. Здесь также ежедневно, вплоть до начала общего контрнаступления, отмечается наступательный характер ведения боя подразделениями данных армий. © МО РФ Результатом действий войск правого крыла Западного фронта (30-я, 16-я армии) и своевременного ввода на этот участок резервов (1-я ударная, 20 армии) стал срыв немецко-фашистского наступления на севере и создание необходимых условий для разгрома гитлеровцев в последующей наступательной операции. В ночь с 5 на 6 декабря действующие на данном участке советские войска перешли в контрнаступление, в ходе которого они отбросили противника от Москвы на 90-110 километров, освободив Истру, Солнечногорск, Клин, Волоколамск и другие города. Опубликованная в разделе немецкая телеграмма из штаба группы армий «Центр» и ее перевод на русский язык раскрывает замысел фашистского командования на данном участке фронта. © МО РФ В документе содержатся указания 3-й танковой группе, противостоящей советской 30-й армии, и 4-й танковой группе, пытающейся окружить и разгромить 16-ю армию. Из характера поставленных задач немецким группам видно, что гитлеровцы, пытаясь продвинуться как можно дальше на восток, явно пытались охватить Москву в клещи. «Первая задача 3-й танковой группы: выйти на дорогу Клин-Завидово и овладеть Клином. Выслать боевое охранение в восточном направлении, если возможно, до канала Москва-Волга. (…) В дальнейшем большое значение может иметь быстрое овладение Солнечногорском. К этому необходимо стремиться всеми средствами», - говорится в телеграмме. Однако для захватчиков неожиданно грянуло советское контрнаступление, которое проводилось в тяжелейших условиях обстановки, вопреки писанным законам войны: несмотря на сложившиеся выгодное оперативное положение, истощенность фашистских резервов, рассредоточенность сил вермахта на обширных территориях, советским войскам приходилось наступать в условиях численного превосходства противника в танках и орудиях, что требовало огромного мужества и немалой военной выучки. Через четверть века после начала разгрома захватчиков на подступах к Москве, 3 декабря 1966 года, в Александровском саду у стен Кремля был торжественно захоронен прах Неизвестного Солдата, перенесенный сюда из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе, - как дань памяти жертвенности, стойкости и невиданному героизму защитников столицы нашей Родины. Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика