В Подмосковье открыли памятник последнему маршалу СССР Дмитрию Язову

В Московской области на федеральном военном мемориальном кладбище прошла официальная церемония открытия памятника маршалу СССР и бывшему министру обороны Советского Союза Дмитрию Язову. Событие состоялось в Мытищах, где в феврале 2020 года был похоронен Язов.

На церемонии вспомнили боевые заслуги экс-министра, который, прибавив себе лишний год, в 17 лет добровольно стал солдатом Красной армии и стал участником множества боев. Язов, как отметили спикеры церемонии, проявил себя достойным воином и прошел войну до победного конца.

После войны он наверстал упущенное в области образования и стал заниматься карьерой. Язов прошел все воинские должности, после чего был назначен министром обороны Советского Союза, которым пробыл до августа 1991 года.

В прошлом году в Подмосковье состоялась церемония прощания с Дмитрием Язовым, в которой приняли участие ветераны, действующие военнослужащие, общественные и политические деятели. Последний маршал СССР скончался в возрасте 95 лет.