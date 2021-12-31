В NASA заявили о готовности работать с РФ для эксплуатации МКС до 2030 года

Американские астронавты останутся на Международной космической станции как минимум до 2030 года. Это подтвердил глава NASA Билл Нельсон.

«Нельсон объявил сегодня о приверженности администрации Байдена-Харрис цели продолжения эксплуатации МКС до 2030 года и работе с международными партнерами в Европе, Японии, Канаде и России для обеспечения продолжения новаторских исследований, проводимых в этой уникальной орбитальной лаборатории до конца этого десятилетия», - сказано в сообщении, опубликованном на сайте американского космического агентства.

Как отметил Нельсон, МКС «принесла огромные научные, образовательные и технологические достижения на благо человечества».

Ранее о том, что NASA приложит все возможные усилия для продолжения эксплуатации МКС заявил руководитель американской программы Международной космической станции Джоэль Монтальбано. В США 21 декабря сообщили, что руководители NASA и Роскосмоса хотят встретиться лично, но точная дата пока неизвестна.