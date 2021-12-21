В стране и мире В NASA заявили, что хотят продлить работу МКС до 2030 года Марина Крижановская По словам представителя, NASA сотрудничает с партнерами для достижения этой цели. © Фото: Roscosmos via Globallookpress.com Читайте нас на: Руководитель американской программы Международной космической станции Джоэль Монтальбано поделился мнением, что NASA приложит все возможные усилия для продолжения эксплуатации МКС. США планируют использовать космическую станцию минимум до 2030 года. «Наша цель заключается в том, чтобы продолжить использование МКС. Могу сказать, что мы сотрудничаем с нашими партнерами для того, чтобы космическая станция продолжила функционировать до 2030 года», - сообщил он в беседе с ТАСС. Ранее представитель американского космического агентства сообщил, что в 2022 году NASA намерено осуществить перекрестные с Россией полеты к МКС. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика