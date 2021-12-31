Генсек НАТО заявил о готовности к переговорам с Россией

Североатлантический альянс (НАТО) готов к диалогу с официальной Москвой в рамках заседания Совета НАТО - Россия, ближайшее заседание которого запланировано на 12 января. Об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг.

«Поговорил с госсекретарем США Энтони Блинкеном о важности деэскалации <...> НАТО выступает единым фронтом. Мы готовы к диалогу в рамках Совета НАТО - Россия, который пройдет 12 января», - написал Столтенберг в Twitter.

Переговоры между Москвой и Вашингтоном по российским предложениям о гарантиях безопасности запланированы на 10 января в Женеве. Ожидается, что после них эти предложения обсудят 12 января на созываемом в Брюсселе заседании Совета и 13 января на площадке ОБСЕ в Вене.

Напомним, что 17 декабря Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами - членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе. В частности, в документах говорится, что Россия призывает альянс принять обязательства по нерасширению НАТО, в том числе исключить присоединение Украины.

Впоследствии президент РФ Владимир Путин заявил, что российский ответ на потенциальное расширение НАТО на восток может быть разным. По словам российского лидера, конкретное решение будет зависеть от предложений российских военных экспертов.