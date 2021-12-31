Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Генсек НАТО заявил о готовности к переговорам с Россией

Ян Брацкий
20:24 31.12.2021
Переговоры между Москвой и Вашингтоном по российским предложениям о гарантиях безопасности запланированы на 10 января в Женеве.
Генсек НАТО заявил о готовности к переговорам с Россией
© Фото: Nicolas Landemard Keystone Press Agency Globallookpress
Читайте нас на:

Североатлантический альянс (НАТО) готов к диалогу с официальной Москвой в рамках заседания Совета НАТО - Россия, ближайшее заседание которого запланировано на 12 января. Об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг.

«Поговорил с госсекретарем США Энтони Блинкеном о важности деэскалации <...> НАТО выступает единым фронтом. Мы готовы к диалогу в рамках Совета НАТО - Россия, который пройдет 12 января», - написал Столтенберг в Twitter.

Переговоры между Москвой и Вашингтоном по российским предложениям о гарантиях безопасности запланированы на 10 января в Женеве. Ожидается, что после них эти предложения обсудят 12 января на созываемом в Брюсселе заседании Совета и 13 января на площадке ОБСЕ в Вене.

Напомним, что 17 декабря Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами - членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе. В частности, в документах говорится, что Россия призывает альянс принять обязательства по нерасширению НАТО, в том числе исключить присоединение Украины.

Впоследствии президент РФ Владимир Путин заявил, что российский ответ на потенциальное расширение НАТО на восток может быть разным. По словам российского лидера, конкретное решение будет зависеть от предложений российских военных экспертов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:24 В стране и мире
Генсек НАТО заявил о готовности к переговорам с Россией
17:53 В стране и мире
Посольство РФ в Сербии назвало провокацией провозглашение Приштиной персоной нон-грата российского сотрудника миссии ООН
16:20 Спорт
Большунов стал вторым в масс-старте «Тур де Ски»
15:03 Армия
Более 70 испытаний нового вооружения обеспечил Северный флот в 2021 году
18:15 В стране и мире
Путин подписал указ о проведении Года культурного наследия народов России
Популярное
Видео
«Зафиксировали "красные линии"»: политолог прокомментировал телефонные переговоры Путина и Байдена
Диетолог назвала самую вредную закуску под алкоголь
Россиянам рассказали, кто может прятаться в новогодней елке
Врач рассказала, почему надо отказаться от сладостей в новогоднюю ночь
Психолог назвал способ правильно отдохнуть в новогодние каникулы
Мясников объяснил опасность обезболивающих при похмелье
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.