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Цена газа в Европе впервые с ноября опустилась ниже 900 долларов

Роман Захаров
16:13 31.12.2021
Днем ранее цены на газ опускались ниже одной тысячи долларов за тысячу кубометров.
Цена газа в Европе впервые с ноября опустилась ниже 900 долларов
© Фото: Иван Руднев, РИА Новости
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Цена на газ в Европе опускалась ниже 900 долларов за тысячу кубометров впервые с ноября текущего года. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Цена фьючерса на газ снижалась до 870 долларов за тысячу кубометров. Вчера, 30 декабря, цены на газ опускались ниже одной тысячи долларов за тысячу кубометров.

Резкий рост цен на газ в европейских странах начался с апреля 2021 года, а уже в начале октября цены перевалили за отметку в тысячу долларов. Исторический максимум - 2190,4 доллара за тысячу кубометров - был зафиксирован 21 декабря текущего года.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании, посвященном прохождению отопительного сезона, заявил, что запуск трубопровода «Северный поток - 2» повлияет стоимость газа в сторону снижения не только для Европы, но и для Украины. 

Перед этим в ходе совещания глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил президенту, что компания завершила заполнение газом второй нитки «Северного потока - 2». Путин в свою очередь поздравил «Газпром» и их партнеров по «Северному потоку - 2» с завершением работы над проектом. 

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