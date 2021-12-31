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Более 70 испытаний нового вооружения обеспечил Северный флот в 2021 году

15:03 31.12.2021
В обеспечении испытаний задействовали силы Беломорской военно-морской базы, дивизии ракетных кораблей и летательные аппараты армии ВВС и ПВО Северного флота.
Более 70 испытаний нового вооружения обеспечил Северный флот в 2021 году
© Фото: Минобороны России
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В уходящем 2021 году Северный флот (СФ) особое внимание уделял обеспечению испытаний образцов нового и перспективного вооружения, военной и специальной техники. В непосредственном обеспечении испытаний были задействованы силы Беломорской военно-морской базы, дивизии ракетных кораблей и летательные аппараты армии ВВС и ПВО Северного флота.

После успешно проведенных испытаний в Белом и Баренцевом морях в состав ВМФ России были приняты новейшие атомные подводные лодки «Князь Олег» и «Новосибирск», экипажи которых продолжат совершенствовать военно-морскую выучку и готовиться к переходу в пункт постоянного базирования в полигонах боевой подготовки и на учебно-материальной базе Северного флота.

В общей сложности воинами-североморцами в 2021 году было обеспечено более 70 испытаний, в том числе стрельбы гиперзвуковым ракетным оружием «Циркон» и «Кинжал». Экипаж головного фрегата проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» успешно провел комплекс испытаний гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон», выполнив в общей сложности около 10 пусков. Две испытательные стрельбы «Цирконом» отработал экипаж головной атомной подводной лодки проекта 885 «Ясень» «Северодвинск».

Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов

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