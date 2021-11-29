Фрегат «Адмирал Горшков» запустил гиперзвуковую ракету «Циркон» в Белом море

Экипаж фрегата Северного флота «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» в рамках завершения цикла испытаний гиперзвукового ракетного оружия выполнил очередную стрельбу ракетой «Циркон». Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Стрельба велась из акватории Белого моря по морской мишени, находившейся на удалении более 400 километров. По данным объективного контроля, полет гиперзвуковой ракеты соответствовал заданным параметрам. Стрельба с борта фрегата признана успешной, цель поражена.

К обеспечению стрельб и закрытию района привлекались надводные корабли и морская авиация Северного флота. Предыдущая испытательная стрельба по морской мишенной позиции была успешно выполнена экипажем данного фрегата две недели назад.

Фрегат проекта 22 350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» с управляемым ракетным оружием был включен в боевой состав Военно-морского флота России летом 2018 года. Экипаж корабля составляет более 170 человек. Фрегат может развивать скорость до 29 узлов. На его вооружении находятся ракеты «Оникс» и «Калибр», а также зенитные ракетные комплексы «Полимент-Редут».

Фрегаты проекта 22 350 являются многофункциональными боевыми кораблями, способными эффективно бороться с надводным, воздушным и подводным противником, а также наносить удары по наземным объектам на расстоянии свыше 1,5 тысячи километров.

«Циркон» - российская гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета, разрабатываемая АО «ВПК "НПО машиностроения"». Входит в состав комплекса 3K22 «Циркон». Принципиальным отличием данной ракеты является значительно большая (до М = 8) скорость полета как по сравнению с другими российскими противо­корабельными ракетами, так и с противокорабельными ­ракетами, стоящими на вооружении других стран.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов