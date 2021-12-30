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«Эмоции не передать словами»: капитан молодежной сборной РФ по хоккею высказался об отмене МЧМ

Анна Касаткина
05:42 30.12.2021
Марат Хуснутдинов подчеркнул, что команда приехала на турнир с большими целями.
«Эмоции не передать словами»: капитан молодежной сборной РФ по хоккею высказался об отмене МЧМ
© Фото: Ludvig Thunman, globallookpress
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После отмены молодежного чемпионата мира по хоккею словами передать эмоции игроков невозможно, но нужно двигаться дальше. Об этом заявил капитан российской сборной Марат Хуснутдинов.

«Очень обидно, мы тщательно готовились, создавали коллектив, команду в полном понимании этого слова. И в середине турнир отменяют - не передать словами, какие сейчас эмоции», - сказал он.

Хуснутдинов добавил, что команда приехала на турнир с большими целями.

«Провели плодотворные сборы, стали одним коллективом для того, чтобы выиграть. Нам другое не интересно. Обидно, что этого не случилось», - цитирует игрока пресс-служба КХЛ.

По его словам, сейчас главное - справиться со сложившейся ситуацией и двигаться дальше. Хуснутдинов также выразил уверенность, что в дальнейшем «все будет отлично».

Решение отменить МЧМ было принято Международной федерацией хоккея из-за положительных тестов на коронавирус у нескольких игроков. По словам главы федерации Люка Тардифа, соревнования могут перенести на другое время.

Ранее отмену турнира прокомментировал главный тренер молодежной хоккейной сборной России Сергей Зубов.

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