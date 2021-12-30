Главный тренер молодежной сборной РФ по хоккею оценил отмену МЧМ-2022

Международная федерация хоккея официально приняла решение об отмене Чемпионата мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2022. Решение принято в связи с участившимися случаями COVID-19 у игроков, которые влекут за собой техническое поражение команды.

По мнению главного тренера молодежной сборной России по хоккею Сергея Зубова, отмена долгожданного турнира – тяжелый удар для этого вида спорта. Тренер отметил, что организаторы приложили большие усилия для проведения соревнований, однако обстоятельства оказались сильнее.

«К сожалению, вмешались обстоятельства. Сейчас находимся на карантине и ждем информации от оргкомитета, они занимаются организацией обратных рейсов», - цитирует Зубова РИА Новости.

Во вторник, 28 декабря, из-за положительных тестов на COVID-19 техническое поражение в матче со Швейцарией присудили действующим обладателям трофея - сборной США. По той же причине 29 декабря на лед запретили выходить чехам и россиянам. После этого хоккейные федерации нескольких стран обратились в Международную федерацию хоккея с просьбой отменить турнир.