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Глава IIHF предложил провести отмененный МЧМ-2022 в другое время года

Иван Линдеманн
04:19 30.12.2021
Люк Тардиф признал, что организации пришлось отменить турнир, однако это не значит, что он не будет проведен.
Глава IIHF предложил провести отмененный МЧМ-2022 в другое время года
© Фото: Horst Galuschka, globallookpress
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Отмененный молодежный Чемпионат мира по хоккею могут провести в другие сроки – например, лето. Об этом заявил глава Международной федерации хоккея Люк Тардиф.

Тардиф признал, что организации пришлось отменить турнир, однако это не значит, что он не будет проведен. Глава МФХ призвал не сдаваться и предложил подумать о том, как организовать турнир в будущем.

«Мы не хотим сдаваться. Давайте подумаем, как мы можем провести турнир позже, если это возможно. Подождите, может, мы еще удивим всех», - цитирует РИА Новости заявление Тардифа.

Ранее 28 декабря из-за положительных тестов на COVID-19 техническое поражение в матче со Швейцарией было присуждено США. По этой же причине 29 декабря на лед запретили выходить сборным Чехии и России.

После этого хоккейные федерации нескольких стран обратились в Международную федерацию хоккея с просьбой отменить турнир. В федерации согласились с этим предложением и чемпионат был остановлен. По словам тренера молодежной сборной РФ по хоккею Сергея Зубова, случившееся стало тяжелым ударом. 

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