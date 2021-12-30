ПФР расширит перечень мер по соцподдержке россиян

В 2022 году Пенсионный фонд России расширит меры социальной поддержки граждан. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что меры дополнят теми, которые в настоящее время назначают органы социальной защиты и Федеральная служба по труду и занятости. Кроме того, ПФР начнет самостоятельно запрашивать необходимые сведения в профильных ведомствах для начисления выплат.

Ранее Пенсионный фонд России напомнил об условиях для получения россиянами страховой пенсии в 2022 году. Пенсионерами могут стать мужчины в возрасте 61,5 лет и женщины 56,5 лет - люди, родившиеся во втором полугодии 1960-го и 1965-го годов соответственно.

Также не стоит забывать, что пенсионеры, которые получают выплаты первого числа ежемесячно через отделения Почты РФ, в декабре получат денежные средства за январь 2022 года. Такой график выплат связан с январскими праздниками.