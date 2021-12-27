Пенсионерам напомнили о больших выплатах в декабре

В Пенсионном фонде России (ПФР) напомнили, что пенсионеры, которые получают выплаты первого числа ежемесячно через отделения Почты РФ, в декабре получат денежные средства за январь 2022 года. Об этом рассказала замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева. По ее словам, такой график выплат связан с январскими праздниками.

«Вместе с тем надо отметить, что единого графика выплат пенсий не существует. В разных регионах пенсии перечисляются в банки и почтовые отделения по-разному», - уточнила Григорьева в интервью агентству «Прайм».

Также она напомнила о том, что в этом месяце состоялась индексация фиксированных выплат к страховой пенсий для россиян, достигших 80-летнего возраста. И для тех, чья трудовая деятельность закончилась три месяца назад. По словам Григорьевой, эти выплаты также поступят в декабре.

Несколькими днями ранее в ПФР сообщили, что жители сел могут получить фиксированную надбавку к пенсии. Также отмечалось, что перерасчет происходит автоматически.

Так, 25-процентную прибавку к пенсии имеют право получить те, кто соблюдает ряд условий. Среди них, в частности, проживание в селе, стаж работы в сельском хозяйстве не менее 30 лет и отсутствие оплачиваемой работы.