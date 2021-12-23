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В ПФР напомнили об условиях для выхода на пенсию в 2022 году

Марина Крижановская
03:44 23.12.2021
В 2022 году пенсионерами смогут стать мужчины в возрасте 61,5 лет и женщины 56,5 лет.
В ПФР напомнили об условиях для выхода на пенсию в 2022 году
© Фото: Nikolay Gyngazov Global Look Press
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Пенсионный фонд России напоминает об условиях для получения россиянами страховой пенсии в 2022 году. Таким образом, пенсионерами могут стать мужчины в возрасте 61,5 лет и женщины 56,5 лет - люди, родившиеся во втором полугодии 1960-го и 1965-го годов соответственно.

Также необходимо наличие трудового стажа и определенной величины индивидуального пенсионного коэффициента. Об этом рассказала заместитель управляющего Отделением ПФР по городу Москве и Московской области Марина Тарасова.

«Что касается таких показателей как наличие необходимого стажа и определенной величины индивидуального пенсионного коэффициента, то необходимо отметить, что ежегодно продолжительность стажа и величина индивидуального пенсионного коэффициента будет увеличиваться, пока не станет равным 15 и 30 соответственно", - сообщила представитель Пенсионного фонда в интервью агентству «Прайм».

Также Тарасова сказала, что если в 2021 году для получения права на страховую пенсию необходимо было иметь не менее 12 лет стажа и величина индивидуального пенсионного коэффициента должна была составлять не менее 21, то в наступающем 2022 году - не менее 13 лет стажа и величины индивидуального пенсионного коэффициента 23.4. Она напомнила, что величина коэффициента напрямую зависит от суммы страховых взносов, перечисляемых работодателем. Страховые взносы, соответственно, зависят от уровня заработной платы будущего пенсионера.

Представитель ПФР сообщила, что если пенсионных коэффициентов и стажа будет недостаточно для возникновения права на пенсию, то ее назначение отодвинется на тот срок, пока требуемое количество коэффициентов не будет получено. В случае если по истечении 5-летнего срока после достижения пенсионного возраста получить коэффициенты не удастся, то вместо страховой пенсии гражданину будет назначена социальная.

Ранее в ПФР сообщили, кто должен получать «сельскую надбавку» к пенсии. С 1 января 2022 года право на сельскую надбавку будет сохраняться независимо от места проживания пенсионера.

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