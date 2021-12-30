Путин разрешил использовать водительские удостоверения для идентификации личности

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, направленный на упрощение системы идентификации клиентов финансовых и других организаций, подпадающих под действие антиотмывочного закона, и позволяющий проводить ее с использованием водительских удостоверений. Соответствующий Указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ позволяет организациям, которые осуществляют операции с денежными средствами или иным имуществом, поручать банкам идентификацию своих клиентов в упрощенном виде. Ранее таким правом обладали лишь профессиональные участники рынка ценных бумаг. Теперь им наделены сотовые операторы, страховые брокеры, лизинговые компании и ломбарды.

Кроме того, перечисленным выше организациям, предоставляется право с согласия клиента или его представителя использовать единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА, используется на портале госуслуг) для подтверждения достоверности сведений о них, а также для их обновления. Для проведения упрощенной идентификации клиента-физлица закон дозволяет использовать водительские права, номер которых можно будет указывать в дополнение к паспортным данным.

Ранее для прохождения упрощенной процедуры идентификации необходимо было предоставить не только паспортные данные, но и сведения из дополнительных документов, например ИНН или СНИЛС. Законопроект, согласно которому можно будет использовать водительские права вместо удостоверения личности при проведении денежных операций, был внесен в Госдуму в начале года.