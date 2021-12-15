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Госдума приняла закон об использовании водительских прав для идентификации личности

Ян Брацкий
13:18 15.12.2021
Закон должен вступить в силу через 180 дней после его официального опубликования.
Госдума приняла закон об использовании водительских прав для идентификации личности
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости
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Депутаты Госдумы приняли закон об упрощенном порядке идентификации личности. Данный вопрос актуален для финансовых и других организаций, работающих с деньгами и имуществом. После вступления документа в силу таким правом смогут пользоваться операторы мобильной и почтовой связи, ломбарды, брокеры и лизинговые компании.

Паспортные данные остаются основным средством идентификации, но теперь упрощенная процедура допускает использование водительских прав для удостоверения личности. Сейчас вспомогательными документами считаются номер СНИЛС или ИНН.

Вдобавок закон предоставляет указанным организациям право с согласия клиента или его представителя использовать единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА, используется на портале госуслуг) для подтверждения достоверности сведений и их обновления.

Законопроект, согласно которому можно будет использовать водительские права вместо удостоверения личности при проведении денежных операций, был внесен в Госдуму в начале года.

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