В кабмине назвали важнейшие мероприятия по снижению смертности от COVID-19

Своевременная вакцинация от коронавирусной инфекции и соблюдение введенных ранее ограничений являются важнейшими мероприятиями по снижению смертности от COVID-19. Об этом рассказала вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова.

«Важнейшими мероприятиями по снижению смертности от COVID-19 являются соблюдение ограничительных мероприятий и вакцинация», - цитирует РИА Новости слова вице-премьера.

Со слов Голиковой, на 30 декабря число россиян, привившихся первым компонентом противоковидной вакцины составило 78,7 миллиона человек, почти 74,5 миллиона жителей страны прошли полный курс вакцинации. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции вырос до 61,8%.

Ранее Татьяна Голикова уточнила, что ряд российских регионов довели уровень вакцинации населения до 80%. Речь идет о Севастополе (90,2%), Чукотке (80,7%), Карелии (80,4%) и Санкт-Петербурге (80,9%).

Несколько субъектов страны догоняют лидеров по вакцинации. Это Тыва (78,1%) и Московская область (77,2%), добавила вице-премьер РФ. Она также обратилась к регионам, где фиксируется снижение заболеваемости. По мнению политика, на каникулах необходимо наращивать темпы вакцинации и ревакцинации, при этом к снятию ограничений следует относиться с осторожностью из-за распространяющего в мире штамма COVID-19 «омикрон».