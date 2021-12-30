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В правительстве назвали уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России

Светлана Иванова
16:26 30.12.2021
Первым компонентом вакцины от коронавируса привились 78 694 436 человек, двумя дозами - 74 539 609 человека. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции составляет 61,8%.
В правительстве назвали уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России
© Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
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В России уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции вырос до 61,8%. Такие данные привела вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она отметила, что, по состоянию на 30 декабря, первым компонентом вакцины от COVID-19 привились 78 694 436 человек, двумя дозами - 74 539 609 человека. Высказывание вице-премьера передает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Голикова уточнила, что ряд российских регионов довели уровень вакцинации населения до 80%. Речь идет о Севастополе (90,2%), Чукотке (80,7%), Карелии (80,4%) и Санкт-Петербурге (80,9%).

Несколько субъектов страны догоняют лидеров по вакцинации. Это Тыва (78,1%) и Московская область (77,2%), добавила вице-премьер РФ.

Она также обратилась к регионам, где фиксируется снижение заболеваемости. По мнению политика, на каникулах необходимо наращивать темпы вакцинации и ревакцинации, при этом к снятию ограничений следует относиться с осторожностью из-за распространяющего в мире штамма COVID-19 «омикрон».

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