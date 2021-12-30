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Педиатр рассказал, как выстроить распорядок дня ребенка в Новый год

Светлана Иванова
17:58 30.12.2021
Встречая Новый год с детьми, родителям следует учитывать их возраст. Для ребенка до трех лет режим менять не рекомендуется, ребенок в возрасте от трех до семи лет может дождаться боя курантов и праздничных подарков под елкой, для детей старше семи лет больших ограничений нет, считает эксперт.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: RODNAE Productions, Pexels
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Новый год - это яркий и веселый праздник, который дети ждут на протяжении года. Атмосфера волшебства и сказки дает им заряд позитивной энергии на целый год, однако даже в праздники необходимо следить за распорядком дня ребенка. Об этом «Звезде» рассказал врач-педиатр, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков. Он подчеркнул, что, встречая Новый год с детьми, следует учитывать их возраст. Для ребенка до трех лет режим менять не рекомендуется, считает специалист.

«В каждом возрасте ребенок по-своему относится к этой сказке, и, соответственно, так как это именно сказка и эмоциональные чувства, эмоциональный взрыв, для детей до трехлетнего возраста новогодняя ночь не играет никакого принципиального значения, потому что еще по-другому сформирована психика самого ребенка, поэтому для детей до трехлетнего возраста не рекомендуется в новогоднюю ночь менять график режима», - пояснил Тимаков.

Он добавил, что родителям необходимо помнить о том, что после 12 ночи, как правило, повсеместно начинают стрелять фейерверки. Чтобы не испытывать стресс, ребенок, проснувшийся от громкого звука, должен рядом увидеть маму или другого человека, к которому привык.

«Маме надо обязательно быть с ребенком с 12 до 12.30 ночи. Лучше с человеком, с которым ребенок привык находиться вне праздника. Потому что, если с ребенком будет бабушка, которая приезжает раз в месяц, а мама уйдет в гости, для ребенка это может быть стресс, когда начнет взрываться салют, он проснется и увидит человека, к которому он не привык так тесно, как к маме», - указал педиатр.

Дети от четырех до семи лет вполне могут встретить Новый год с родителями, считает доктор.

«Новогодняя ночь должна сопровождаться сказкой, чудесами, соответственно, до 12 ночи, до боя курантов детям можно находиться со взрослыми. Потом ребенок можно пойти на улицу, погулять на полчасика, посмотреть все эти фейерверки, салюты, и, когда ребенок возвращается домой, соответственно, под елкой находятся волшебные подарки, ребенок их разбирает и в час ночи идет спать, не сильно нарушая режим дня», - отметил эксперт.

Для детей старше семилетнего возраста распорядок праздника зависит прежде всего от того, как ребенок психологически готов перенести новогоднюю ночь. Дальше сильных ограничений нет, заключил педиатр.

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