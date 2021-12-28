В Госдуме предложили включить новогодние каникулы в отпуска россиян

В Госдуме предложили отменить новогодние праздники и присоединить эти дни к своим отпускам. С такой инициативой выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«ЛДПР выступает за то, чтобы сохранить число выходных дней, но вместо всеобщих фиксированных каникул лучше добавить всем гражданам к 28 обычным отпускным дням еще 15, и пусть они сами выберут, когда их взять», - цитирует агентство РИА Новости слова Жириновского.

Политик отметил, что россиянам можно дать возможность добавлять себе по одному-два выходных каждую вторую неделю года. По мнению Владимира Жириновского, новогодние каникулы - это период экстремального скачка смертности.

При этом парламентарий подчеркнул, что в новогодние праздники заняться полезными делами сложно, так как большинство учреждений закрыты, а цены на турпоездки повышаются в несколько раз.

Ранее первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко заявил, что последний день уходящего года, 31 декабря, следует сделать выходным на постоянной основе.

По его мнению, дополнительный день нужен россиянам, чтобы подготовиться к встрече Нового года. В 2021 году 31 декабря официально объявили выходным.