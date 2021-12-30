Диетолог назвала лучшее время для выставления блюд на новогодний стол

Большинство россиян начинают заранее готовиться к новогоднему застолью. Это относится и к блюдам для праздничного стола. Чтобы продлить им свежесть, врач-диетолог Анна Белоусова посоветовала воспользоваться фольгой или пленкой.

Как рассказала специалист в беседе со «Звездой», закуски можно нарезать заранее, накрыть пленкой и отправить в холодильник. Можно отдать предпочтение фольге, которая также обладает антисептическими свойствами и не даст блюдам быстро испортиться, отметила диетолог.

По ее словам, пленку лучше не использовать для подобных целей на постоянной основе, однако однократное применение в новогоднюю ночь не критично.

«В принципе все салатики, которые мы делаем, мы закрываем лучше всего фольгой, она такой антисептик, и выставляем практически, когда мы ждем гостей в дверях», - посоветовала диетолог.

Блюда из мяса и рыбы следует поставить за час до планируемого употребления, чтобы они не были холодными. Икру и красную рыбу лучше всего держать в холодильнике и поставить на новогодний стол только за 20 минут до застолья, заливное или холодец - за полчаса, добавила врач.

По мнению Белоусовой, за стол следует садиться за четыре часа до Нового года, чтобы не переесть.