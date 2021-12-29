Новые ограничения и рост заболевших: как мир реагирует на стремительное распространение омикрон-штамма

Хоть и канун Нового года, но в США это время сейчас больше похоже на Масленицу. Участники акции в Нью-Йорке сжигают плакат с надписью «2021» и произносят не менее пламенные речи.

«За последние два года я проделала очень тяжелую работу. Нам, как медсестрам, платили несправедливо. Мне пришлось покинуть семью и помогать пациентам зараженным коронавирусом по всему миру. И я буду продолжать это делать, хотя видеть, как люди умирают, это худшая часть моей работы. И я просто хочу, чтобы это закончилось», - говорит участница протестов в Нью-Йорке Сара.

В городах на разных континентах по-разному встречают вторую годовщину начала глобального кризиса, связанного с пандемией. Хотя до сих пор неясно, как появился вирус, понятно одно - его новые штаммы множатся, как и число зараженных и умирающих.

Во Франции, впервые за всю пандемию, выявлено больше двухсот тысяч новых случаев заражения за сутки.

«Ситуация в больницах страны тревожная. В Медучреждениях в ряде регионов запущен "Белый план" - это чрезвычайный протокол спасательных служб, который применяют в случае терактов, эпидемий и природных катастроф. Семьдесят процентов пациентов, которые находятся в реанимациях в парижских больницах, не вакцинированы», - сообщил министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

В Испании за последние сутки число ковидных пациентов выросло почти на 100 000 человек.

«Многие люди дома, потому что у них COVID-19, "омикрон". Госпитали переполнены, наступает коллапс. Ситуация, вроде, и полегче чем раньше, потому что многие вакцинировались. Но посмотрим, что будет после праздников», - объяснил Игнасио Хименес.

Тотальные запреты, особенно в предпраздничные дни, рождают недовольство. Стычки с полицией идут в Германии. В нескольких городах многотысячные акции переросли в столкновения. Пострадали и стражи порядка и митингующие. Власти взывают к тем, кто не вакцинировался.

«Большинство тех, кто не прошел вакцинацию, не были категорически против вакцинации, а просто игнорировали ее. Они просто не думали об этом и не делали прививку, потому что думали, что, может быть, это не так срочно. А теперь они лежат в больницах под ИВЛ», - рассказала мэр Берлина Франциска Гиффей.

Но большинство все-таки понимает, что ситуация сложная и меры вынужденные.

«Во всех торговых центрах обязательно проверяют наличие справки о том, что человек переболел и есть ли у вас прививка. С тестом тоже можно зайти , но стоят предупреждения, т.е. вы можете столкнуться тем что вас не пустят. Плюс ситуация напряженная, потому как коронавирус растет, новый штамм растет и уже подтвердились смертельные случаи», - сообщила гид в Берлине Татьяна Михайлова.

Почти все европейские города усиливают ограничительные меры. Запрещают массовые гуляния, закрываются театры, отменяются концерты и представления. Ломается график футбольных чемпионатов: команды не могут выйти на поле в полном составе из-за внезапных вспышек заболевания.

В Великобритании - плюс 129 тысяч новых случаев за сутки. Власти рекомендуют не собираться большими компаниями и встречать Новый год исключительно на свежем воздухе.

«Девяносто процентов случаев в настоящее время в Англии связаны с новым штаммом омикрон, это показывает насколько быстро он распространился. Есть информация, что он более мягкий - это хорошая новость. Но все же мы должны быть осторожными», - утверждает министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид.

В США все традиционно зависит от каждого отдельного штата. В Нью-Йорке даже мэр признает, что пора бы отменять ограничения.

«Наши дети должны ходить в школу. Дистанционное обучение, несмотря на все усилия педагогов, не заменяет очную форму. Дети полтора года не видели своих одноклассников и учителей. И мы, родители, отмечаем, что это сильно отразилось на их настроении и качестве образования», - говорит мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.

Однако пока это невозможно. В том числе из-за тех, кто еще не вакцинировался. Точечные проверки на соблюдение антиковидных требований проводит полиция. Тех, кто отказывается предъявить сертификаты и активно протестует, задерживают. Порой довольно жестко. На кадрах, размещенных в соцсетях, можно увидеть, как из одной американской закусочной выгоняют даже семилетнего мальчика вместе с мамой.

Совсем другая стратегия в китайском мегаполисе Сиань. На 13 миллионов жителей там выявлено всего около 200 заболевших. Тем не менее, уже неделю на выезде из города установлены КПП, жителям запрещено покидать дома, кроме случаев исключительной необходимости. Даже за продуктами можно выходить только один раз в два дня, по одному человеку от семьи. Объявлено массовое тестирование на коронавирус.

А в другой провинции - на юге страны - нарушителям правил изоляции устроили парад позора.

Индия, Мексика, Швейцария, Австралия, Бельгия, Израиль и еще десятки стран по всему миру до сих пор фиксируют новые рекордные цифры ежедневно. Число инфицированных в мире сегодня превысило 280 миллионов. Вирус, которому исполняется уже два года, повлиял на глобальную мировую экономику и людскую психологию больше, чем любая другая пандемия.