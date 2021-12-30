Роспотребнадзор сообщил о более сотни случаев заражения «омикроном» в России

В России выявлено более 100 случаев заражения новым штаммом коронавируса «омикрон». Соответствующее заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она подчеркнула, что все очаги локализованы. Речь идет в первую очередь о россиянах, которые вернулись в страну из-за границы.

«У нас в стране при плотном мониторинге 103 выявления "омикрона". Это люди приехавшие или люди, очень близко с ними контактировавшие. Очаги локализованы все», - сказала Попова в интервью «России 24».

По словам главы Роспотребнадзора, в России для тестирования используется первый скрининг тест-системы для выявления непосредственно мутировавшего в ЮАР вируса. Попова добавила, что тестируют россиян, которые возвращаются из зон риска. Те граждане, которые побывали в зонах высокого риска, отправляются на обсервацию.

«И выборочно (отправляются на обсервацию. - Прим. ред.) из всех тех стран, где выявлен (вирус. - Прим. ред.)», - указала главный государственный санитарный врач РФ.

Попова подчеркнула, что число территорий, где распространяется «омикрон», увеличивается с каждым днем, но практически со всех рейсов, откуда могут привезти мутировавший в ЮАР вирус, выборочное тестирование проводится.

Штамм COVID-19 «омикрон» был выявлен в ЮАР в ноябре. Согласно выводам специалистов российско-африканской миссии по изучению мутировавшего вируса, время удвоения количества инфицированных составляет 3.18-3.61 дня.