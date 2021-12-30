Путин подписал закон о запрете списаний социальных выплат за долги

Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает неприкосновенность от списания в счет долга социальных выплат, получаемых гражданами по решению правительства или главы государства. Данный документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно подписанному Путиным закону, кредитным организациям запрещается списывать единовременные социальные выплаты, получаемые гражданами по решению кабмина или президента РФ, в счет погашения задолженности по потребительским кредитам, если на то нет согласия заемщика по каждой из таких выплат.

Кроме того, должнику предоставляется право обратиться в банк с заявлением о сохранении зарплаты и других доходов ежемесячно в размере прожиточного минимума. Устанавливается принцип единственности счета, в отношении которого предусматривается режим иммунитета.

Ранее Путин подписал закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ). С 1 января 2022 года в России он составит 13 890 рублей.