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Путин заявил, что экономический рост должен вести к повышению доходов людей

Алексей Курильченко
14:53 24.12.2021
Рост экономики, по словам президента РФ, должен обеспечить рост числа рабочих мест и доходов россиян.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Владимир Трефилов, РИА Новости, Globallookpress
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Президент России Владимир Путин в ходе заседания правительства заявил, что экономический рост не является самоцелью - его задача в повышении реальных доходов россиян. Глава государства подчеркнул, что этот вопрос является ключевым.

«Экономический рост конечно же нужен не сам по себе, не как самоцель, он должен создавать новые рабочие места, формировать современную среду для жизни по всей территории страны в наших городах и поселках, вести к повышению доходов людей, российских семей. Вопрос повышения реальных доходов граждан ключевой», - заявил президент.

Ранее Путин подписал закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ). С 1 января он будет составлять 13 890 рублей.

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