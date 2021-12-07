Путин подписал закон, разрешающий ЦБ ограничивать число кредитов для граждан

В соответствии с новым законом, подписанным президентом РФ Владимиром Путиным, Центробанк получил право ставить ограничение на выдачу кредитов. Такая мера была введена с целью замедления процесса роста необеспеченного потребительского кредитования.

Нововведение предполагает, что Банк России сможет прямо ограничивать максимальную долю конкретного вида кредитов в общем количестве определенных займов, которые предоставляет банк или иная организация в течение квартала. Производить выбор будет совет директоров ЦБ. Кроме того, совет директоров сможет определить характеристики и период кредитов, на которые будут накладываться ограничения.

В поле действия закона попадут кредиты физических лиц, взятые не с целью обеспечения предпринимательской деятельности. Исключения составят автокредиты, ипотеки и кредиты на финансирование по договору участия в долевом строительстве.

Информация о налагаемых на банки и финансовые организации ограничениях должна будет доводиться до клиентов на сайтах и в местах обслуживания. Закон должен будет вступить в силу с 1 января следующего года.