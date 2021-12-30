В любую погоду: разведчики ЮВО отработали навыки тактической стрельбы под Ростовом

В условиях сильных снежных заносов на полигоне Кадамовский под Ростовом около 500 разведчиков отработали навыки тактической стрельбы. Огонь вели из штатного стрелкового оружия по мишеням, имитирующим технику и живую силу противника.

Это один из основных элементов боевой подготовки разведчиков, которые должны действовать эффективно в любую погоду и в любой местности.

Активно занимаются боевой учебой и связисты 58-й армии Южного военного округа. Они совершили марш-бросок и развернули полевые узлы связи в рамках тактико-специального учения на полигоне Тарское в Северной Осетии.

Причем действовали связисты под атакой условного противника, который применил отравляющие вещества. Но они обеспечили устойчивость системы и наладили бесперебойный сигнал. Кроме этого, связисты отработали отражение нападения диверсионных групп.

Ранее сообщалось, что разведчики ВВО испытали недавно полученные автоматы АК-12 на морозе в минус 30 градусов.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов