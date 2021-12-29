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Новые автоматы АК-12 испытали дальневосточными морозами под Хабаровском

08:58 29.12.2021
Применение стрелкового оружия проходило на общевойсковом полигоне Князе-Волконский.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Новейшие автоматы АК-12 прошли испытания дальневосточными морозами на полигоне под Хабаровском. Тесты при температуре ниже минус 30 провели разведчики Восточного военного округа, которые только недавно приняли их на вооружение.

«Применение нового стрелкового оружия проходило на общевойсковом полигоне Князе-Волконский в рамках занятий по боевой подготовке», - сообщили в Минобороны.

Помимо поражения мишеней военнослужащие выполнили нормативы по преодолению полосы препятствий на время в полном снаряжении.

АК-12 был принят на вооружение Сухопутных войск, морской пехоты и подразделений ВДВ в конце 2018 года. Тогда же первая партия автоматов поступила в войска.

Материал подготовили Анна Назайкина и Олег Давыденко

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