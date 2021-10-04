Точность и скорость: под Новосибирском определили лучших в армейской тактической стрельбе

Открытое первенство по армейской стрельбе, приуроченное ко Дню Сухопутных войск, прошло на полигоне Кольцово Новосибирского высшего военного командного ордена Жукова училища. В соревнованиях поучаствовали военнослужащие подразделения спецназначения ЦВО, учебного центра НВВКУ, ракетного соединения, курсанты НВВКУ, а также представители территориальных подразделений силовых ведомств.

«Армейская тактическая стрельба - это новый раздел огневой подготовки. Надеюсь, все участники покажут честную и образцовую стрельбу», - обратился к участникам перед началом соревнований начальник НВВКУ полковник Сергей Марковчин.

Соревнующиеся выполняли стрельбу по малоразмерным целям на дальних и сверхдальних дистанциях, из неудобных положений, в ограниченное время и на фоне сложной тактической обстановки.

В общекомандном зачете класса «самозарядные винтовки» победителем стала команда курсантов НВВКУ, второе место заняла команда учебного центра (подготовки младших специалистов разведки) НВВКУ. Военнослужащие подразделения специального назначения ЦВО стали призерами в общекомандном зачете класса «винтовки с продольно-скользящим затвором», заняв третье место.