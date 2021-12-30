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МИД РФ заявил об отсутствии сомнений в исполнении ФРГ договоренностей по «Северному потоку - 2»

Светлана Иванова
13:47 30.12.2021
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова подчеркнула, что строительство газопровода - исключительно экономический проект, так было изначально и остается неизменным.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Газпром
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Оснований для сомнений в отношении Берлина относительно договоренностей по газопроводу «Северный поток – 2» нет. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«На данном этапе оснований сомневаться в договороспособности официального Берлина мы не имеем в этом конкретном случае», - подчеркнула представитель российского внешнеполитического ведомства в ходе брифинга.

Она повторила ранее озвученную позицию Москвы о том, что Россия будет опираться на германское законодательство в случае появления разночтений принципиального характера у представителей правительства ФРГ.

Захарова обратила внимание, что строительство газопровода - исключительно экономический проект, так было изначально и остается неизменным.

Накануне глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что компания завершила заполнение газом второй нитки «Северного потока - 2». Сейчас Федеральное сетевое агентство Германии проводит сертификацию трубопровода, предварительные сроки ее завершения -  через шесть месяцев.

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