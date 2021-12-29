Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Германии ответили на вопрос о сертификации «Северного потока - 2»

Роман Захаров
15:59 29.12.2021
Ранее Александр Новак сообщил, что данная процедура должна быть завершена в течение первых шести месяцев следующего года.
В Германии ответили на вопрос о сертификации «Северного потока - 2»
© Фото: Газпром
Читайте нас на:

Федеральное сетевое агентство Германии не меняло свою позицию по срокам завершения сертификации «Северного потока - 2». Об этом рассказали в пресс-службе ведомства, отвечая на заявление вице-премьера РФ Александра Новака.

Ранее Новак сообщил, что данная процедура должна быть завершена в течение первых шести месяцев следующего года, но если коллеги будут заинтересованы и сделают это в более короткие сроки, то можно будет начать поставки значительно раньше.

«Наш пресс-релиз от 16 ноября, а также оценки господина Хоманна в отношении процесса остаются в силе», - сказали в ведомстве в ответ на просьбу корреспондента РИА Новости прокомментировать слова Александра Новака.

Руководитель Федерального сетевого агентства Германии Йохен Хоманн 16 декабря в ходе пресс-конференции сообщил, что завершение сертификации не ожидается в первой половине 2022 года.

Газопровод «Северный поток - 2» тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Укладка заняла три года и завершилась 10 сентября. Однако трубопровод не могут ввести в эксплуатацию без сертификации оператора. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:33 В стране и мире
Видео
Волонтер раскрыла подробности поисков замерзшего насмерть в Дубне школьника
14:15 В стране и мире
В ФАС оценили возможность резкого скачка цен на бензин в 2022 году
14:15 В стране и мире
Минтруд разъяснил, кому заплатят вдвойне за работу в праздники
11:43 В стране и мире
«Искали более 300 человек»: волонтер раскрыла подробности гибели школьника на морозе в Подмосковье
09:51 В стране и мире
Биометрия по желанию, умные счетчики и увеличение МРОТ: что изменится в жизни россиян с января 2022 года
Популярное
Мясников объяснил опасность обезболивающих при похмелье
Диетолог объяснила, как снизить калорийность салатов с майонезом
Главный онколог Минздрава рассказал о самом «ярком» признаке рака
Видео
Шойгу исполнил мечту мальчика из Владимирской области полетать на военном вертолете
Стало известно о состоянии избитого в Москве фигуриста Соловьева
Видео
Безопасность россиян превыше всего: как ровно 31 год назад создавался Корпус спасателей при участии Сергея Шойгу
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.