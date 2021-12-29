В Германии ответили на вопрос о сертификации «Северного потока - 2»

Федеральное сетевое агентство Германии не меняло свою позицию по срокам завершения сертификации «Северного потока - 2». Об этом рассказали в пресс-службе ведомства, отвечая на заявление вице-премьера РФ Александра Новака.

Ранее Новак сообщил, что данная процедура должна быть завершена в течение первых шести месяцев следующего года, но если коллеги будут заинтересованы и сделают это в более короткие сроки, то можно будет начать поставки значительно раньше.

«Наш пресс-релиз от 16 ноября, а также оценки господина Хоманна в отношении процесса остаются в силе», - сказали в ведомстве в ответ на просьбу корреспондента РИА Новости прокомментировать слова Александра Новака.

Руководитель Федерального сетевого агентства Германии Йохен Хоманн 16 декабря в ходе пресс-конференции сообщил, что завершение сертификации не ожидается в первой половине 2022 года.

Газопровод «Северный поток - 2» тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Укладка заняла три года и завершилась 10 сентября. Однако трубопровод не могут ввести в эксплуатацию без сертификации оператора.