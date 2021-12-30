Путин поздравил глав государств и правительств зарубежных стран с Новым годом и Рождеством

Российский президент Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом глав зарубежных государств, правительств и руководителей международных организаций. Соответствующее обращение опубликовано на сайте Кремля.

Российский лидер обратился к президенту Абхазии Аслану Бжании, главе Азербайджана Ильхаму Алиеву, президенту Армении Армену Саркисяну и премьер-министру Николу Пашиняну, лидеру Белоруссии Александру Лукашенко, президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву и первому главе страны Нурсултану Назарбаеву, президенту Киргизии Садыру Жапарову, лидеру Молдавии Майе Санду, президенту Таджикистана Эмомали Рахмону, отметил важную роль взаимодействия между Россией и другими государствами.

Поздравил Путин и президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, главу Узбекистана Шавката Мирзиеева, лидера Южной Осетии Анатолия Бибилова, президента Аргентины Альберто Фернандеса, главу Бразилии Жаира Болсонару.

Обратился глава российского государства и к папе римскому Франциску, поздравил его с Рождеством Христовым и Новым годом.

Российский лидер нашел добрые слова и для королевы и премьер-министра Великобритании Елизаветы II и Бориса Джонсона, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, а также глав Венесуэлы, Вьетнама, Германии, Греции, Израиля, Индии, Испании, Италии, Канады, Китая, Южной Кореи, Сирии, США, Турции и многих других стран.

Владимир Путин в своих поздравлениях подчеркивал, как важно взаимными усилиями продолжать укреплять сотрудничество даже в условиях пандемии коронавируса.