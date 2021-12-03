Путин и Эрдоган договорились о продолжении совместной работы военных РФ и Турции в Сирии

Российский лидер Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразили удовлетворение уровнем взаимодействия в целях стабилизации обстановки и налаживания мирного процесса в Сирии. В пятницу, 3 декабря, по инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор глав государств.

«Выражено также обоюдное удовлетворение уровнем взаимодействия в целях стабилизации обстановки и налаживания мирного процесса в Сирии», - сказано в сообщении пресс-службы Кремля.

Также отмечается, что военные двух стран будут и далее вести совместную работу в Идлибской зоне деэскалации и в Заевфратье.

В конце сентября Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе переговоров обсудили расширение взаимодействия по поставкам российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кроме того, по его словам, главы двух стран обсуждали возможность взаимодействия по авиации в контексте исключения Турции из программы истребителей F-35.