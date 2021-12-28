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Путин поблагодарил первого президента Казахстана Назарбаева за идею создания ЕАЭС

Тимур Шерзад
14:24 28.12.2021
Путин заметил, что в сложных условиях пандемии COVID-19, которые снижают уровень производства в мире, отработанные в рамках Евразийского экономического союза инструменты действуют эффективно. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Президент России Владимир Путин поблагодарил первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева за идею создания Евразийского экономического союза. 

«Очень рады вас видеть в России, Петербурге. Спасибо, что приехали. Должен сказать, что всегда с коллегами, когда собираемся, практически по любому вопросу развития ЕврАзЭС вспоминаем, что эта идея принадлежит вам. И мы все вам очень благодарны за то, что вы выступили инициатором этого союза», - отметил Путин на встрече с Назарбаевым в Санкт-Петербурге.

Путин заметил, что в сложных условиях пандемии COVID-19, которые снижают уровень производства в мире, отработанные в рамках Евразийского экономического союза инструменты действуют эффективно. 

Кроме этого, Путин напомнил о сотрудничестве двух стран. Он сказал, что в сложный период предыдущего года Россия и Казахстан смогли не допустить серьезного спада экономики, а в этом году рост составил уже более 30%.

Президент России назвал эти показатели очень серьезным результатом совместной деятельности. 

Ранее Путин рассказал, почему не берет Мишустина на отдых с Шойгу в тайге.

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