Путин поблагодарил первого президента Казахстана Назарбаева за идею создания ЕАЭС

Президент России Владимир Путин поблагодарил первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева за идею создания Евразийского экономического союза.

«Очень рады вас видеть в России, Петербурге. Спасибо, что приехали. Должен сказать, что всегда с коллегами, когда собираемся, практически по любому вопросу развития ЕврАзЭС вспоминаем, что эта идея принадлежит вам. И мы все вам очень благодарны за то, что вы выступили инициатором этого союза», - отметил Путин на встрече с Назарбаевым в Санкт-Петербурге.

Путин заметил, что в сложных условиях пандемии COVID-19, которые снижают уровень производства в мире, отработанные в рамках Евразийского экономического союза инструменты действуют эффективно.

Кроме этого, Путин напомнил о сотрудничестве двух стран. Он сказал, что в сложный период предыдущего года Россия и Казахстан смогли не допустить серьезного спада экономики, а в этом году рост составил уже более 30%.

Президент России назвал эти показатели очень серьезным результатом совместной деятельности.

Ранее Путин рассказал, почему не берет Мишустина на отдых с Шойгу в тайге.