В МИД РФ назвали дату переговоров с США в Женеве

Переговоры в Женеве с Соединенными Штатами состоятся 10 января, альтернативы этой дате в настоящий момент нет. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Десятого января в Женеве планируются переговоры в формате межведомственной делегации России и США. Российскую делегацию возглавит заместитель министра иностранных дел нашей страны Сергей Рябков, американскую - первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман. Эта дата обозначалась, она не имеет на данный момент никаких альтернатив», - заявила дипломат журналистам.

Москва в ходе переговоров будет добиваться твердых гарантий безопасности, добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее, 17 декабря, Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами - членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе.

В частности, в обнародованных МИД РФ документах говорится, что Россия призывает отказаться от размещения ракет средней и меньшей дальности за границей и в тех местах, откуда ракеты могут поразить цели на территории другой стороны. Также Москва предлагает НАТО подтвердить официально, что они не расценивают друг друга в качестве противников, и регулярно обмениваться оценками угроз.

Кроме того, Россия предложила руководству Североатлантического альянса принять обязательства по нерасширению НАТО, в том числе исключить присоединение Украины. Еще один пункт - Россия просит США не строить военные базы на территории государств, которые входили в состав СССР.