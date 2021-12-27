В МИД РФ ответили на вопрос о контрмерах при непринятии НАТО предложений по гарантиям безопасности

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что в случае непринятия Западом предложений Москвы по гарантиям безопасности ответ России может быть разным и он будет зависеть от совокупности факторов.

«На каждый момент времени решение может быть разное. Оно складывается из совокупности факторов. Итоговый вектор предсказывать не берусь», - сказал Рябков в интервью изданию «Международная жизнь».

Ранее во внешнеполитическом ведомстве подчеркивали, что Москва будет последовательно добиваться от Североатлантического альянса реализации российского видения европейской безопасности. Также заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков предостерег НАТО от игнорирования соглашений по безопасности.