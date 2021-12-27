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МИД РФ: вопрос вхождения Украины в НАТО может иметь для Москвы большее значение, чем для Киева

Анна Назайкина
11:48 27.12.2021
Ранее Москва предложила руководству НАТО принять обязательства по нерасширению альянса, в том числе исключить присоединение Украины.
МИД РФ: вопрос вхождения Украины в НАТО может иметь для Москвы большее значение, чем для Киева
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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Вопрос о вхождении Украины в Североатлантический альянс может иметь для Москвы большее значение, чем для Киева. Таким мнением с журналом «Международная жизнь» поделился заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«После всех этих десятилетий геополитического освоения пространства, где у России давно прочно и неоспоримо существуют жизненные интересы... Вопрос о перспективе вхождения Украины в НАТО имеет для нас, по меньшей мере, столь же важное, если не большее значение, чем для самой Украины», - сказал он.

Ранее, 17 декабря, Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами - членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе.

В частности, в обнародованных МИД РФ документах говорится, что Россия предложила руководству Североатлантического альянса принять обязательства по нерасширению НАТО, в том числе исключить присоединение Украины.

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