МИД РФ: вопрос вхождения Украины в НАТО может иметь для Москвы большее значение, чем для Киева

Вопрос о вхождении Украины в Североатлантический альянс может иметь для Москвы большее значение, чем для Киева. Таким мнением с журналом «Международная жизнь» поделился заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«После всех этих десятилетий геополитического освоения пространства, где у России давно прочно и неоспоримо существуют жизненные интересы... Вопрос о перспективе вхождения Украины в НАТО имеет для нас, по меньшей мере, столь же важное, если не большее значение, чем для самой Украины», - сказал он.

Ранее, 17 декабря, Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами - членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе.

В частности, в обнародованных МИД РФ документах говорится, что Россия предложила руководству Североатлантического альянса принять обязательства по нерасширению НАТО, в том числе исключить присоединение Украины.