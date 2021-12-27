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Специалисты определили самый ранний симптом омикрон-штамма

Светлана Иванова
18:04 27.12.2021
Хриплый гортанный голос вместе с першением в горле могут указывать на инфицирование мутировавшим в ЮАР COVID-19.
Специалисты определили самый ранний симптом омикрон-штамма
© Фото: Edward Jenner, Pexels
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Хрипота в голосе при отсутствии других симптомов может быть первым признаком заражения новым штаммом коронавируса «омикрон». Об этом рассказал директор медицинской страховой компании из ЮАР Райн Роуч. По словам специалиста, першение в горле и хриплый гортанный голос могут возникать еще до развития первых признаков недомогания, при этом без боли в горле, которая была свойственная для дельта-штамма.

Причем именно хрипота в голосе является самым распространенным симптомом мутировавшего в ЮАР COVID-19.

Также на инфицирование «омикроном» потенциально указывают заложенность носа, сухой кашель и болезненные ощущения в районе поясницы, цитирует Роуча британская газета The Sun.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что признаки заболевания при заражении омикрон-штаммом COVID-19 соответствуют картине ОРВИ и гриппа.

По оценке научно-исследовательского института IHME в столице США, в мире в ближайшие три месяца будет зарегистрировано более трех миллиардов случаев заражения новым штаммом коронавирусной инфекции «омикрон», то есть более трети населения Земли переболеет мутировавшим штаммом.

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