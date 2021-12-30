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«Это всегда эмоции»: Фетисов высказался об отмене МЧМ из-за коронавируса

Виктория Ивашечкина
11:13 30.12.2021
Решение об отмене масштабного спортивного мероприятия было принято Международной федерацией хоккея из-за положительных тестов на коронавирусную инфекцию у ряда спортсменов.
«Это всегда эмоции»: Фетисов высказался об отмене МЧМ из-за коронавируса
© Фото: Tony Schnagl, Pexels
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Заслуженный мастер спорта СССР, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов в интервью «Звезде» прокомментировал отмену молодежного чемпионата мира по хоккею.

Напомним, решение отменить МЧМ было принято ранее Международной федерацией хоккея из-за положительных тестов на коронавирус у нескольких спортсменов. При этом, по словам главы федерации Люка Тардифа, соревнования могут перенести на другое время, к примеру, на лето 2022 года. 

«Ну, конечно, молодежный чемпионат мира по хоккею - это всегда эмоции, настроение новогоднее, мальчишеские эмоции. У всех большое сожаление. Не только у хоккейных болельщиков, но и у тех, кто просто смотрит эту игру. Чемпионат отменен, но говорят, что есть возможность повторить его летом», - подчеркнул Фетисов.

По словам легендарного хоккеиста, опасения за здоровье людей - это ответственность тех, кто проводит и принимает решение. Фетисов еще раз подчеркнул, что в случае отмены такого масштабного спортивного мероприятия обидно «болельщикам и особенно ребятам».

Ранее капитан российской молодежной сборной Марат Хуснутдинов заявил, что после отмены молодежного чемпионата мира по хоккею словами передать эмоции игроков невозможно, но нужно двигаться дальше.

По словам спортсмена, сейчас главное - справиться со сложившейся ситуацией. Хуснутдинов также выразил уверенность, что в дальнейшем «все будет отлично».

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