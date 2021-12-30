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«Ребята готовились»: Михайлов прокомментировал отмену МЧМ по хоккею

Виктория Ивашечкина
10:09 30.12.2021
Ранее главный тренер молодежной сборной РФ по хоккею Сергей Зубов заявил, что отмена турнира - тяжелый удар для этого вида спорта.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Joel Marklund, KeystonePressAgency, globallookpress
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Советский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира Борис Михайлов прокомментировал «Звезде» отмену проведения молодежного чемпионата мира по хоккею после решения Международной федерации хоккея (IIHF).

Ранее сообщалось, что решение отменить МЧМ было принято из-за положительных тестов на коронавирус у нескольких игроков. По словам главы федерации Люка Тардифа, соревнования могут перенести на другое время. 

«Очень жаль, что отменили. Ребята со всех стран готовились. Очень печально, что это прекрасное соревнование отменилось. Для некоторых ребят это был бы последний чемпионат в клубе. Сожалею, что так случилось», - подчеркнул Михайлов.

Бывший хоккеист пожелал спортсменам набраться терпения, а также «стараться, работать и добиваться своих спортивных успехов, целей, которые они поставили перед собой».

По его словам, ребята при подготовке к МЧМ потратили колоссальные силы, чтобы попасть в сборную, так как конкуренция в хоккейном мире особенно высока.

Ранее главный тренер молодежной сборной России по хоккею Сергей Зубов заявил, что отмена долгожданного турнира - тяжелый удар для этого вида спорта. Тренер отметил, что организаторы приложили большие усилия для проведения соревнований, однако обстоятельства оказались сильнее. 

Во вторник, 28 декабря, из-за положительных тестов на коронавирус техническое поражение в матче со Швейцарией присудили действующим обладателям трофея - сборной США. В частности, после этого хоккейные федерации нескольких стран обратились в Международную федерацию хоккея с просьбой отменить турнир.

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