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Директор певицы Хлебниковой ответил на сообщения о ее выписке из больницы

Андрей Аркадьев
10:09 30.12.2021
Данила Прайс заявил, что врачи пока не знают, когда артистка сможет отправиться домой.
Директор певицы Хлебниковой ответил на сообщения о ее выписке из больницы
© Фото: Lev IlyinGlobal, Look Press, globallookpress
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Врачи певицы Марины Хлебниковой, пострадавшей при пожаре в своей московской квартире, не подтверждают информацию о ее выписке из больницы. Об этом рассказал директор артистки Данила Прайс, пишет ТАСС.

«Ни мы, ни Марина Арнольдовна, ни ее врачи в данный момент не обладаем точной информацией по выписке, так что мы не знаем, откуда такая информация может появиться у кого-то еще», - приводит агентство его слова.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что любимица слушателей готовится к выписке и будет отмечать Новый год дома.

Пожар в квартире на Ратной улице в Москве вспыхнул вечером 18 ноября. Вероятной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении. Спасатели эвакуировали пятерых человек, в том числе родителей и дочь певицы.

Хлебникову перевели из реанимации в ожоговое отделение 9 декабря. Артистку сняли с аппарата ИВЛ, который на протяжении последнего времени поддерживал ее дыхание. Пластический хирург Сергей Свиридов рассказал ранее «Звезде», что  Хлебниковой может потребоваться порядка года-двух для восстановления после полученных при пожаре ожогах.

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