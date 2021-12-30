Директор певицы Хлебниковой ответил на сообщения о ее выписке из больницы

Врачи певицы Марины Хлебниковой, пострадавшей при пожаре в своей московской квартире, не подтверждают информацию о ее выписке из больницы. Об этом рассказал директор артистки Данила Прайс, пишет ТАСС.

«Ни мы, ни Марина Арнольдовна, ни ее врачи в данный момент не обладаем точной информацией по выписке, так что мы не знаем, откуда такая информация может появиться у кого-то еще», - приводит агентство его слова.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что любимица слушателей готовится к выписке и будет отмечать Новый год дома.

Пожар в квартире на Ратной улице в Москве вспыхнул вечером 18 ноября. Вероятной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении. Спасатели эвакуировали пятерых человек, в том числе родителей и дочь певицы.

Хлебникову перевели из реанимации в ожоговое отделение 9 декабря. Артистку сняли с аппарата ИВЛ, который на протяжении последнего времени поддерживал ее дыхание. Пластический хирург Сергей Свиридов рассказал ранее «Звезде», что Хлебниковой может потребоваться порядка года-двух для восстановления после полученных при пожаре ожогах.