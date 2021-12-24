Представитель Хлебниковой опровергнул сообщения об операции по восстановлению кожи

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Ранее СМИ опубликовали новость, что Марине Хлебниковой сделали операцию по восстановлению кожи лица.



Пожар в квартире на Ратной улице в Москве вспыхнул вечером 18 ноября. Вероятной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении. Спасатели эвакуировали пятерых человек, в том числе родителей и дочь певицы.

Пластический хирург Сергей Свиридов рассказал ранее «Звезде», что российской певице Марине Хлебниковой может потребоваться порядка года-двух для восстановления после полученных при пожаре ожогах.