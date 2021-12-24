Представитель Хлебниковой опровергнул сообщения об операции по восстановлению кожи
Ранее в СМИ появилась информация, что певице провели операцию.
© Фото: marina_hlebnikova_official, instagram
Представитель российской певицы Марины Хлебниковой опровергнул сообщения в СМИ об операции по восстановлению кожи. Как отметил представитель, певица сама расскажет о своем состоянии, когда посчитает нужным.
«Уважаемые СМИ, если вам не дают комментариев, то хотя бы эти вбросы друг у друга не копируйте. В свое время Марина Арнольдовна сама все скажет, когда сочтет это нужным», - опубликовано послание в Instagram-аккаунте певицы.
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика