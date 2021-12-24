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Представитель Хлебниковой опровергнул сообщения об операции по восстановлению кожи

Кира Карон
10:03 24.12.2021
Ранее в СМИ появилась информация, что певице провели операцию.
Представитель Хлебниковой опровергнул сообщения об операции по восстановлению кожи
© Фото: marina_hlebnikova_official, instagram
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Представитель российской певицы Марины Хлебниковой опровергнул сообщения в СМИ об операции по восстановлению кожи. Как отметил представитель, певица сама расскажет о своем состоянии, когда посчитает нужным.

«Уважаемые СМИ, если вам не дают комментариев, то хотя бы эти вбросы друг у друга не копируйте. В свое время Марина Арнольдовна сама все скажет, когда сочтет это нужным», - опубликовано послание в Instagram-аккаунте певицы.

© marina_hlebnikova_official, instagram

Ранее СМИ опубликовали новость, что Марине Хлебниковой сделали операцию по восстановлению кожи лица.

Пожар в квартире на Ратной улице в Москве вспыхнул вечером 18 ноября. Вероятной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении. Спасатели эвакуировали пятерых человек, в том числе родителей и дочь певицы.

Пластический хирург Сергей Свиридов рассказал ранее «Звезде», что российской певице Марине Хлебниковой может потребоваться порядка года-двух для восстановления после полученных при пожаре ожогах.

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