Очевидец рассказал об усыпляющем при задержании Саддама Хусейна «порошке», от которого вымерли все животные

При задержании экс-президента Ирака Саддама Хусейна американцы применили усыпляющий порошок. Причем нашли политика не в яме, как утверждали представители Пентагона после задержания Хусейна 13 декабря 2003 года, а в комнате на ферме. Об этом на условиях анонимности рассказал иракский переводчик, который работал с американцами и принимал участие в спецоперации.

Он подчеркнул, что иракский лидер, предположительно, молился. Мужчина в беседе с РИА Новости отметил, что озвученная американцами версия о поимке Хусейна является сфабрикованной.

«После его задержания ситуация была сфабрикована, чтобы американская администрация во главе с Бушем (президент США Джордж Буш. - Прим. ред.) вышла (из ситуации. - Прим. ред.), чтобы созданная им коалиция против Ирака не потерпела поражение, чтобы не пострадал авторитет США из-за нападения на Ирак под предлогом наличия оружия массового поражения и неминуемой угрозы миру», - указал собеседник агентства.

Он добавил, что в момент задержания Хусейн находился в комнате и не понимал, что происходит. По мнению переводчика, политик молился, потому что был одет в дишдашу (традиционная арабская одежда). Когда экс-президент Ирака вышел из здания, его поместили в вертикальный туннель глубиной порядка 1,8 метра рядом с фермой. Переводчик усомнился, что уже слабый на тот момент президент смог самостоятельно залезть в яму, которая была слишком узкой.

Собеседник агентства подчеркнул, что сам он пробовал провести подобный опыт.

«Я был одет в бронежилет, снял его и смог залезть в яму через силу, вылезти также смог с трудом. Да, яма там была, но информация о том, что президента задержали в яме... Говорю вам, он был в комнате, его задержали в комнате», - заверил мужчина.

По его словам, при задержании Хусейна на ферму в районе Эль-Маабар в провинции Салах-эд-Дин прибыло подразделение спецназа, одновременно высадился десант. Самому переводчику не разрешили подходить близко из-за отсутствия у него противогаза.

«Оттуда вывели нескольких человек. После того как их вывели, я спросил, что это за люди... Мой офицер сказал - это президент Саддам Хусейн», - пояснил мужчина.

Он добавил, что при операции на площади около одного квадратного километра - в помещении и на ферме - был распылен усыпляющий газ, после чего территория оказалась покрыта белым веществом, а все животные умерли.

«Порошок был на листьях дерева, когда военные прибыли на место. Была холодная погода, он оставался еще два-три дня и потом пропал», - поделился воспоминаниями переводчик.

Комната, где находился Хусейн, была шириной 3,5 метра и длиной около четырех метров. В помещении были установлены две кровати, гардероб, радио, диктофон, маленький телевизор, кое-какая одежда и обувь.

Саддама Хусейна арестовали 13 декабря 2003 года, после чего передали новой власти Ирака, а 30 декабря 2006 года казнили. Американские войска вторглись на территорию Ирака под предлогом поиска оружия массового поражения, наличие которого в стране не подтвердилось. При этом обвинение смогло доказать вину Хусейна в убийствах местного населения.